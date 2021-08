In prossimità del periodo clou connesso alla festività del ferragosto sono stati ulteriormente incrementati i controlli della Guardia Costiera di La Maddalena nel settore della filiera ittica.

Sotto la lente di ingrandimento sono finiti ristoranti, hotel, camping, chioschi e stabilimenti con servizio di ristorazione annesso.

L’operazione è stata svolta con lo scopo primario di garantire la tutela del consumatore in un periodo in cui è massimo il consumo di pesce sulle tavole dei ristoranti, con particolare riferimento al rispetto delle vigenti normative in materia di rintracciabilità dei prodotti ittici, rispetto delle norme igienico-sanitarie, prevenzione e repressione delle frodi commerciali.

L’attività di controllo svolta ha consentito di accertare, in particolare, presso una nota struttura ricettiva con ristorante annesso della Costa Smeralda, la somministrazione ai clienti di pesce congelato spacciato per fresco.

In stretto raccordo con la Procura della Repubblica di Tempio Pausania il titolare della struttura ricettiva è stato deferito all’autorità giudiziaria per il reato di tentata “frode in commercio”. Contestualmente i militari della capitaneria di porto hanno proceduto al sequestro di oltre 150 chili di prodotto ittico congelato.

Le attività di controllo sulla filiera ittica, finalizzate alla tutela del consumatore ed al rispetto della vigente normativa continueranno anche nei prossimi giorni nell’ambito delle attività istituzionali svolte dalla Capitaneria di porto – Guardia Costiera di La Maddalena.

