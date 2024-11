Polemica nel centro di Olbia: rimosse la panchine da piazza Matteotti

Lavori in piazza Matteotti a Olbia.

A Olbia sono in corso alcuni lavori in piazza Matteotti. Gli operai hanno recintato l’area ed eliminato le panchine che da più di 30 anni sono state inaugurate con la piazzetta, assieme alla bellissima fontana con la Trivenere, di Varalto.

Sono in corso dunque i lavori di manutenzione, ma le panchine, da sempre luogo di bivacco, sono state rimosse dal piccolo piazzale. Ciò ha creato non poche polemiche in città. Realizzata all’inizio degli anni ’90, piazza Matteotti fu un’opera necessaria in quell’area di via Regina Elena, che prima ospitava un parcheggio. Poi l’idea di creare un nuovo luogo di aggregazione per la cittadinanza, ma negli anni è diventato purtroppo un posto di ritrovo per persone sbandate.

