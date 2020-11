L’intervento dei carabinieri a Santa Teresa.

Lo scorso 2 novembre, i carabinieri Santa Teresa Gallura. hanno tratto in arresto in flagranza, A.P., 41enne di Palau, per maltrattamenti in famiglia e lesioni.

Dopo la chiamata al 112, i militari giungendo nei pressi dell’abitazione, hanno subito sentino una voce femminile che chiedeva aiuto. Giunti immediatamente all’interno della casa, hanno trovato l’uomo che, poco prima, a seguito di una lite per futili motivi con la propria moglie di 40 anni, l’aveva aggredita provocandole policontusioni con frattura composta delle ossa nasali.

La donna, ricorsa alle successive cure mediche, è stata giudicata guaribile in 30 giorni. Così per l’uomo sono scattate le manette e l’arrestato è stato tradotto in regime degli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.

