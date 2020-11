L’aggiornamento sulla situazione coronacirus a Calangianus.

Sono 6 i nuovi casi di coronavirus rilevati dall’Ats a Calangianus. Salgono così a 18 le persone positive nel comune. Gli interessati si trovano da alcuni giorni in isolamento presso la propria abitazione.

Il sindaco Fabio Albieri ha comunicato inoltre che, di concerto con l’Ats e la Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo di Calangianus, e dopo ulteriori approfondimenti, si è deciso di prolungare la sospensione delle attività scolastiche in una classe della scuola primaria, sino all’esito del tampone del collaboratore possibile positivo.

“Nell’augurare ai nostri concittadini una pronta guarigione mi preme chiarire questo: non voglio fare allarmismi, ma inizio ad essere molto preoccupato della situazione che si sta venendo a creare a Calangianus – ha commentato il primo cittadino. Vi chiedo e vi prego, dunque, il massimo rispetto delle regole di comportamento, fondamentali per contrastare efficacemente il contagio. Serve davvero uno sforzo corale da parte di tutti, nessuno escluso. Non vorrei essere costretto a ulteriori restrizioni, al di là di quelle vigenti, ma se la situazione precipita, non eviterò a farlo. Confido nella vostra collaborazione”.

