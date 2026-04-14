Pallavolo, successo ad Arzachena con l’invasione delle Under 14

Ad Arzachena per le finali interprovinciali di pallavolo femminile Under 14

Per la prima volta, la palestra Corracilvuna di Arzachena ha ospitato le finali interprovinciali delle squadre Under 14 di pallavolo femminile organizzate dalla Asd Gemini in collaborazione con la Fipav Sassari e l’Avis di Arzachena. La manifestazione, svoltasi domenica 12 aprile, ha visto confrontarsi sul campo formazioni di alto livello come la Junior Volley Sassari, la Gemini Arzachena, l’Aliva Volley Alghero e il C.S. Castelsardo.

In questo contesto di grande partecipazione, le atlete della squadra di casa hanno ottenuto un risultato di prestigio conquistando il secondo posto nella classifica generale. Questo piazzamento garantisce ufficialmente alla compagine arzachenese l’accesso alle fasi successive della competizione su scala regionale. Il traguardo raggiunto rappresenta un riconoscimento al valore di tutte le partecipanti e, in modo particolare, al lavoro svolto dalla formazione di Arzachena, guidata dal tecnico Gian Mario Demuro.

A seguito della prestazione nelle finali interprovinciali, la Gemini Pallavolo Arzachena si prepara ora ad affrontare le finali regionali previste per il prossimo weekend, con l’obiettivo di competere per il passaggio alle fasi nazionali. Il successo della manifestazione sottolinea l’importanza della sinergia tra le associazioni locali e le federazioni sportive nel promuovere l’attività giovanile nel territorio.

Pietro Lobrano

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