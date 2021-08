Fare trading online conviene? Le opinioni degli esperti

I numeri del trading online, tanto in Italia quanto nel resto del mondo, la dicono lunga sul grandissimo successo che sta vivendo il mondo delle negoziazioni digitali. Ogni giorno decine di migliaia di investitori (più o meno professionalizzati) prendono d’assalto i broker, siti e piattaforme finanziarie per comprare, vendere e scambiare asset all’interno dei principali mercati internazionali. Non a caso, nel nostro paese, il numero di realtà dedicate al trading è praticamente raddoppiato nel giro degli ultimi anni: un dato che spiega più di mille parole quanto il trading online sia ritenuto interessante e tutto sommato conveniente dalla stragrande maggioranza degli utenti attivi.

A ciò si aggiungono veri e propri studi di settore, come ad esempio il sondaggio sul trading di Investimentifinanziari.net, portale specializzato che ogni giorno propone contenuti a tema finanziario, tra nozioni di base e suggerimenti pratici pronti per essere messi in atto durante una sessione. Il sondaggio soprattutto per raccontare in maniera chiara in cosa consista effettivamente il trading online, considerato che moltissime persone, quando si parla di investimenti, nutrono sia aspettative che timori.

Cosa è il trading online

Fare trading online significa fare degli investimenti e quindi provare ad aumentare il proprio capitale di partenza comprando, vendendo e scambiando i vari beni che ogni giorno sono disponibili all’interno delle Borse di tutto il pianeta. Questo obiettivo diventa possibile grazie al concetto di volatilità di valore: in finanza infatti il prezzo della stragrande maggioranza dei beni non è fisso, ma, al contrario, è variabile o “volatile”. Ciò vuol dire che il valore di un asset può aumentare o diminuire in base a tutta una serie di fattori e di input, che possono essere più o meno legati a temi e questioni economiche.

Un trader deve dunque sapere leggere il tempo in cui vive: deve sapere cogliere i segnali del mercato, in maniera tale da riuscire a capire prima della concorrenza quale sia il momento migliore per comprare e per vendere un determinato asset, in maniera tale da generare un guadagno. Viene da sé che il trading non è una specie di luogo magico in cui ottenere guadagni immediati e senza sforzo, così come non è una realtà pericolosa e incontrollata. Investire è un’attività appassionante e complessa, che porta con sé sia opportunità che rischi: un’attività che può venire svolta in totale sicurezza, a patto che ci si rivolga al giusto partner.

Difendersi dalle truffe

Gli utenti che nutrono dei dubbi nei confronti del mondo del trading online sono da un certo punto di vista giustificati: la rete infatti, purtroppo, pullula di realtà pericolose e di siti tutt’altro che affidabili. Questo però è un discorso molto più ampio, che non riguarda certamente il solo mondo degli investimenti. Al giorno d’oggi infatti fin troppe piattaforme impostano una comunicazione fasulla all’insegna delle promesse irrealizzabili per ottenere dati sensibili degli utenti: questo tipo di reato si chiama “phishing” e può avere conseguenze più o meno gravi.

In molti casi infatti, questi dati vengono utilizzati per un’attività di spam e di promozioni indesiderate; esistono però anche circostanze in cui la perdita di dati sensibili si può tradurre in veri e propri furti, specie nel caso in cui l’utente abbia lasciato informazioni relative a una carta di credito o a un conto corrente. Detto questo, per operare in sicurezza è sufficiente rivolgersi ad un broker regolare e dotato di tutte le licenze del caso: attestati come la licenza CONSOB o la licenza CySEC vanno infatti considerati una vera e propria garanzia per l’investitore, che potrà affidare tranquillamente i proprio denaro alla piattaforma, senza correre alcun tipo di rischio.

