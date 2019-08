Piogge e temporali in Gallura, il nuovo avviso della Protezione civile

Piogge previste anche per domani.

Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile, in data odierna, comunica l’estensione da mezzanotte di stanotte alle ore 20 del 29 agosto dell’ avviso di condizioni meteo avverse.

Domani, giovedì 29 agosto, si prevede che la Sardegna continuerà ad essere interessata da precipitazioni a prevalente carattere convettivo.

Sul settore orientale dell’isola, nella prima parte della giornata saranno probabili precipitazioni moderate diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale sparso; saranno possibili temporali forti isolati con associate raffiche di vento e fenomeni grandinigeni. Attenuazione dei fenomeni dal pomeriggio. I cumulati giornalieri potranno essere localmente elevati.

Sul settore occidentale dell’isola, nella prima parte della giornata si prevedono precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati deboli. Nella seconda parte saranno probabili piogge sparse, anche a carattere di rovescio o temporale isolato, con cumulati moderati; attenuazione dei fenomeni in serata.

La Protezione civile ricorda che in presenza di fenomeni temporaleschi è consigliabile restare nelle proprie abitazioni, se ci si trova in un locale seminterrato o al piano terra, salire ai piani superiori, limitare i trasferimenti in auto ai soli casi di urgenza, mantenersi informati sull’evoluzione dei fenomeni, sulle misure da adottare, sulle procedure da seguire indicate dalle strutture territoriali di protezione civile. E’ fatto divieto di attraversare torrenti in piena sia a piedi che con qualsiasi mezzo, di sostare in prossimità di ponti e argini di torrenti e/o fiumi e di attraversare sottopassi.

