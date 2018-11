Pioggia su tutta la Gallura.

Pioggia e temperature fresche per una domenica tipicamente autunnale. Il maltempo sarà protagonista anche nella prima parte della settimana su Olbia e la Gallura. Per questo la Protezione civile Sardegna ha emesso un bollettino per allerta arancione, quindi criticità moderata per piogge, vento e temporali. Il bollettino parte dalle ore 03:00 di lunedì 19 novembre e vale sino alle ore 23:59 di lunedì.

La serata di oggi vedrà delle precipitazioni, anche a carattere di rovescio. Per adesso un sole debole è comparso su Olbia. I venti saranno deboli , forti sulle coste.

La giornata di domani 19 novembre vedrà un cielo molto nuvoloso con precipitazioni abbondanti a carattere di temporale, per tutta la giornata. Le temperature minime saranno senza variazioni di rilievo, mentre le massime in lieve aumento.

Eventuali cambiamenti della criticità saranno valutate nel corso della serata di oggi e nella giornata di domani.

I venti saranno deboli e i mari mossi. Le piogge su Olbia e la Gallura continueranno sino a mercoledì. La situazione dovrebbe migliorare da giovedì mattina.

