Le piste di pattinaggio sul ghiaccio aperte in Gallura.

Una delle cose più divertenti da fare a Natale e durante le Feste è pattinare sul ghiaccio. Piace a principianti ed esperti ed è un passatempo divertente da trascorrere con gli amici e con la famiglia. Per questo motivo anche in Gallura diversi comuni hanno installato le loro piste di pattinaggio, diventate un’attrazione per molti visitatori da altri paesi della Sardegna.

Le piste aperte in Gallura: ecco gli orari.

La più grande dell’Isola si trova a Budoni e per la seconda volta nel paese il comune ha deciso di allestirla di nuovo per far divertire grandi e piccini. La pista più grande della Sardegna è aperta nei seguenti orari. Al mattino: dalle ore 10 alle 13 (dal 23 dicembre al 9 gennaio 2022 ), nel pomeriggio: dalle ore 16 alle 22 (tutti i giorni).

Anche Olbia ha la sua pista di pattinaggio, diventata ormai una protagonista immancabile. Anche se più piccola di quella installata a Budoni ha un’ottima capienza e fa divertire grandi e piccini. Un’altra pista è presente anche nella vicina Golfo Aranci, dove anche questa sarà aperta per Natale dalle ore 18. Una pista è stata allestita anche ad Arzachena, all’auditorium, aperta dalle 15 alle 20. Una pista di pattinaggio è presente anche a La Maddalena, in piazza Comando con apertura dalle 17.

