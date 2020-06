Piuvenduti: la tua mappa nel mondo degli E commerce

Come orientarsi nel mondo degli acquisti online.

Ci troviamo nell’epoca storica del mondo degli acquisti line.Quanti tra di noi non hanno comprato almeno una volta un oggetto on line? Oppure:quanti di noi avrebbero voluto comprare qualcosa da un ecommerce (tipo amazon) ma non sono riusciti ad orientarsi per trovare quello più adatto?

Beh è evidente che ormai ognuno di noi è coinvolto, a maggior ragione nell’epoca del coronavirus, nel mondo degli acquisti on line. Ci sono persone che hanno fatto spesa on line dal loro supermercato preferito e c’è chi periodicamente fa acquisti all’interno di Amazon e altri store on line

Le opportunità sono tante, gli “inviti” sui social a fare nel web sono altrettante.

Il mondo degli ecommerce ha aperto la strada a molti piccoli imprenditori, persone creative, che hanno deciso di mettersi in gioco creando un loro piccolo store on line, evitando tutti gli svantaggi di aprire un negozio dal vivo(affitto, locali e utenze )

Sembra chiarissimo ormai che chi vuole fare acquisti nel mondo on line spesso può ritrovarsi di fronte ad una giungla e di fronte ad una serie di domande:come farò a scegliere il prodotto giusto?

Il prodotto corrisponderà a quello di cui avevo bisogno? Potevo trovare all’interno della categoria un prodotto migliore per i miei bisogni? Da qui è nata l’esigenza di un portale eccezionale come il sito piùvenduti. It. Già il titolo spiega molto di quello che andremo a trovare al suo interno.

Infatti parliamo di un sito che, da un certo punto di vista, potremmo definire un personal shopper virtuale. I personal shopper sono quelle figure professionali che aiutano i clienti a fare acquisti adatti a loro, all’interno di una categoria ben precisa.

Questo sito invece aiuta i suoi lettori ad orientarsi all’interno del labirinto dei vari e commerce per supportarli e orientarli nella scelta del prodotto, che meglio si adatta alle loro esigenze rispetto a prezzo, affidabilità e qualità.

Appena si entra nel portale la prima cosa evidente è la facilità a navigare all’interno dello stesso. Infatti nella pagina troviamo varie sezioni:moda e accessori, hitech, homedesign,intrattenimento, beauty, mangia e bevi.

Alla fine della barra di navigazione troviamo i link dei vari social per entrare il contatto con il servizio clienti.

Se proviamo a dare uno sguardo nelle varie sezioni rimarremo incantati da tutte le possibilità che possiamo trovare. Quando entriamo nella sezione moda e accessori ad esempio troveremo gli occhiali da uomo più richiesti.

Cliccandoci sopra troveremo un articolo che ci racconta i modelli più venduti, raccontandoci le loro caratteristiche e facendoci cliccare sopra, in caso volessimo acquistarli.

Altri esempi all’interno della sezione:gli occhiali da bambino e da donna più venduti, i sandali da uomo più venduti, le scarpe sneakers di tendenza, calzini e scarpe di bambini più venduti, trolley e zaini più di tendenza, orecchini di perle più desiderate.

Altra sezione assolutamente meravigliosa e che appassiona le persone di più età(soprattutto giovani) è la sezione hi-tech. Li troveremo gli smartwatch più di tendenza, i tablet più performanti e convenienti, le migliori biciclette, monopattini elettriche, le migliori telecamere wifi e webcam.

Se continuiamo ad esplorare la categoria Home design riusciremo a trovare un’ampia gamma di prodotti: si va dalla possibilità di scegliere il collare antiparassitario o la culla adatti per il nostro animale domestico, la migliore lavatrice o forno adatti alle proprie esigenze, il migliore seggiolino o sedia a sdraio.

Arriviamo poi alla sezione intrattenimento e anche qui rimarremo stupiti per la varietà di prodotti scelti e recensiti per noi: si va dalle migliori chitarre o tastiere da scegliere, passando per i migliori giochi per l’infanzia, fino ad arrivare ai libri più consigliati o ai migliori giradischi vintage

Non meno ricca e interessante è la sezione Beauty: qui troviamo le migliori e più convenienti visiere protettive, le tavole per flessioni portatili, i migliori rasoi da barba elettrici

Infatti altra super sezione è quella del Mangia bevi: qui troviamo le migliori capsule di caffè, gli olii extravergine più convenienti e di qualità, fino ad arrivare agli champagne e ai vini rossi più venduti.

Ci risulta molto chiaro, dopo questa carrellata, che il sito piùvenduti.it non può deludere gli amanti degli acquisti on line e può aiutare i suoi lettori, nella scelta dei prodotti più convenienti e di qualità presenti nel mercato.

