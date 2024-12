Assenti gli scivoli per disabili nei nuovi marciapiedi a Olbia.

A Olbia, i marciapiedi in costruzione nella centralissima via Roma sono al centro di una controversia. La capogruppo del Partito Democratico in Consiglio comunale, Ivana Russu, ha sollevato il problema, denunciando l’assenza di scivoli per agevolare il passaggio delle persone con disabilità.

Secondo la consigliera, questa mancanza contrasta con gli impegni presi dall’amministrazione per garantire l’accessibilità. Russu ha evidenziato come in altre aree della città, come via Nanni nei pressi delle scuole, i nuovi marciapiedi siano stati realizzati rispettando criteri di inclusività, dotando tutti gli attraversamenti pedonali di scivoli.

La consigliera ha sottolineato che via Roma, da tempo in attesa di interventi infrastrutturali, avrebbe meritato la stessa attenzione riservata ad altre zone. Ha quindi auspicato che si intervenga rapidamente per apportare le modifiche necessarie, evitando un errore che non sarebbe solo tecnico ma anche morale e civico.

