Luras come Parigi, tutto pronto per il ballo dei debuttanti

Il ballo dei debuttanti torna a Luras.

Luras come Parigi ha il suo ballo dei debuttanti. Più inclusivo poiché si rivolge ai 18enni, maschi e femmine, in un evento che si terrà questo pomeriggio, dalle 17:30, fino alle 19. Come ogni anno si terrà la manifestazione con la classe 2006 e uno spettacolo con rinfresco presso la sala convegni.

L’evento è ormai una tradizione del paese, che ogni anno celebra i suoi giovani che si affacciano all’età adulta.

Il programma.

Dalle ora 17:30 si comincia con la celebrazione religiosa presso la Chiesa di N.S del Rosario. Le danze si aprono alle 19, dove i diciottenni si presenteranno alla società di Luras. Al termine dello spettacolo ci sarà un rinfresco per i partecipanti. Il Comune di Luras, che ha patrocinato l’evento, ha invitato tutti a partecipare al Ballo dei Debuttanti evento sociale importante per la comunità di Luras, in particolare per i giovani.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui