Polemiche per le panchine, Nizzi: “Ne lasciamo una per i sei anziani che si siedono”

Le polemiche per le panchine a Olbia.

A Olbia continuano le polemiche per la rimozione delle panchine dalle piazze Regina Margherita, Mercato e Matteotti. Il caso è finito in Consiglio comunale, dove i consiglieri della minoranza, hanno parlato del provvedimento.

LEGGI ANCHE: Via le panchine dalle piazze del centro, la scelta di Nizzi divide Olbia

Tra loro Gianluca Corda, che l’ha definita una scelta sbagliata. “Non ha trovato soluzione in vent’anni in Italia quando è stata attuata – ha sottolineato -, tant’è che nelle principali città italiane del Nord-est questa scelta ha portato con le giunte successive immediatamente al riposizionamento e delle panchine e che nasconde un problema che purtroppo non è solo olbiese, ma è nazionale, europeo e internazionale che va nelle radici di un disagio di un problema sociale che va affrontato. Non sono qua per dare soluzioni, è un problema straordinariamente grande che va affrontato con misure straordinariamente grandi”.

LEGGI ANCHE: Nizzi toglie le panchine dalle piazze di Olbia: “Non vogliamo contesti di degrado”

Il consigliere comunale ha definito quella delle panchine una soluzione piccola e fallimentare, menzionando l’esempio di altre amministrazioni che hanno adottato questa soluzione. Corda ha anche parlato della situazione dei senzatetto. “Dà una sfumatura non proprio bella, perché in una città dove ci sono associazioni – ha spiegato -, anche finanziate dai Servizi sociali, che ai senzatetto mettono le coperte alle panchine, che danno una mano alle persone in difficoltà che dormono in strada; che danno una mano ai ragazzi che attuano in città fenomeni di devianza. Togliere le panchine è come nascondere la polvere sotto il tappeto”.

Sulla questione è intervenuto il sindaco Settimo Nizzi, che ha sottolineato il suo impegno per la riqualificazione della città. “Abbiamo fatto tantissime cose, abbiamo messo a disposizione uomini e mezzi per quanto riguarda la polizia locale- ha dichiarato – abbiamo fatto uno studio approfondito sul disagio giovanile, di ragazzi abbandonati dalle famiglie che vivono in piazza o nei dintorni. Non siamo stati capaci di convincere né il comitato del centro storico, per portare via quelle persone secondo le norme esistenti”.

Il primo cittadino ha detto che i giovani bivaccano ogni ora del giorno, lasciando bevande in piazza, sostenendo che senza panchine non stazionerebbero più in piazza. Ha ribadito che però Olbia è sicura e non è un grande problema. “Sono sei i nostri vecchi che amano sedersi in piazza Regina Margherita – ha aggiunto Nizzi -. Li conosco tutti, a parte il comitato della banda e tutti gli altri. Ad una rimostranza di alcuni cittadini, la stragrande maggioranza dei cittadini e degli esercizi commerciali sono d’accordo. Stiamo togliendo 4 panchine da piazza Mercato, piazza Margherita e Matteotti. Ne lasciamo una in piazza Margherita per quei sei che si siedono sempre”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui