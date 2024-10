Ancora polemiche sui parcheggi a tempo all’Eurospin di Olbia

La polemica sui parcheggi all’Eurospin di Olbia.

Non si placano le polemiche riguardo ai parcheggi a tempo situati all’esterno dell’Eurospin vicino all’aeroporto di Olbia. Negli ultimi giorni, diversi cittadini hanno espresso il loro malcontento per la presenza di questi stalli, ritenuti inadeguati e poco chiari. Le proteste sono aumentate, con molti automobilisti che lamentano di aver ricevuto multe senza essere stati preventivamente avvisati della regolamentazione in vigore.

Un aspetto controverso della questione è la presenza di cartelli che indicano chiaramente la natura privata del parcheggio. Tuttavia, diversi utenti hanno dichiarato di non averli notati, sollevando dubbi sulla loro visibilità e chiarezza. In aggiunta, i cartelli avvertono della presenza di un sistema di controllo automatico delle violazioni, tramite lettura delle targhe. Questa tecnologia, sebbene efficace nel monitoraggio, ha suscitato preoccupazioni tra i cittadini, che si sentono sorvegliati e penalizzati senza un adeguato preavviso.

