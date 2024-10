I parcheggi a tempo all’Eurospin di Olbia.

All’Eurospin di Olbia, l’introduzione del limite di 90 minuti per i parcheggi sta generando malumore tra i clienti, che lamentano difficoltà a completare la spesa entro il tempo concesso. Il problema principale, secondo molti frequentatori del supermercato, risiede nelle lunghe code alle casse che allungano i tempi necessari per fare acquisti, spesso rendendo impossibile restare nei limiti previsti senza rischiare una multa.

Alcuni clienti, sorpresi dalla sanzione, sostengono di non aver visto alcun cartello indicante il nuovo limite temporale per i parcheggi. Per altri, il problema è più ampio: ritengono che il tempo di 90 minuti sia insufficiente per una spesa completa, soprattutto nelle ore di punta, quando le attese alle casse possono prolungarsi notevolmente. “Ci ritroviamo costretti a guardare l’orologio per evitare multe,” ha commentato un cliente deluso.

Le multe emesse hanno portato diversi clienti a segnalare la questione, invitando il supermercato a prendere provvedimenti per migliorare la comunicazione delle nuove regole o a prolungare il tempo massimo di sosta, ritenuto insufficiente per un acquisto sereno.

