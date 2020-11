Politica, presto a Olbia il Consiglio Comunale dei ragazzi?

La proposta è di Olbia nel Cuore.

Olbia nel Cuore propone il “Consiglio Comunale dei Ragazzi” e l’amministrazione cittadina lo prende in considerazione attraverso il presidente del consiglio Giampiero Mura: “Il Consiglio Comunale dei Ragazzi rappresenta una delle più coinvolgenti forme di partecipazione attiva per far capire ai giovani il funzionamento delle amministrazoni locali e come attraverso queste il cttadino eserciti i propri diritti democratici. È occasione di dialogo e confronto su quelli che sono i temi che interessano la vita di tutti e come da voi giustamente sottolineato, accrescono il senso civico in chi vi partecipa”, il commento di Mura.

Dunque, l’interesse c’è. Ma, come sottolinea lo stesso presidente del consiglio, “il momento impone di tenere una certa distanza sociale, impedendoci di fatto forme di aggregazione in presenza, comprese quelle necessarie per il funzionamento degli organi. È proprio per tale motivazione che mi pare opportuno rinviare l’organizzaione di questo lodevole progetto a quando ci saranno le condizioni favorevoli per poterlo attuare nella massima sicureza”.

“Siamo molto soddisfatti che la nostra proposta sia stata presa in seria considerazione da parte dell’amministrazione del Comune di Olbia – commenta il presidente di Olbia nel Cuore Marco Buioni -. Dimostrano grande sensibilità per il “mondo dei giovani” e grande maturità politica nel comprendere il ruolo fondamentale dei giovani nella nostra società e nel presente della nostra Città. La speranza è che il covid sia presto un brutto ricordo per poter riprendere la nostra vita abituale e realizzare tutti i progetti che ci siamo prefissi”.

