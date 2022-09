Il 21enne è stato arrestato a Porto Rotondo per il furto di un monopattino e per spaccio di droga

Ruba un monopattino e nasconde marijuana in casa: con la doppia accusa di furto e spaccio di droga, un 21enne è stato arrestato in flagranza a Porto Rotondo. Un imprenditore cagliaritano stamattina ha notato un giovane che si aggirava nei moli vicino allo Yacht club. Prima è salito su una barca ed è sceso a mani vuote, poi è salito a bordo della sua e ha preso un monopattino. A quel punto è scattato l’inseguimento e dopo circa trecento metri l’imprenditore è riuscito a fermarlo grazie all’intervento di alcuni passanti.

I carabinieri di Porto Rotondo, si sono accorti che nelle tasche del giovane c’erano residui di droga e hanno deciso di approfondire i controlli. Una volta raggiunto il suo appartamento in un residence i militari hanno scoperto che lì dentro custodiva dosi già confezionate per 116 grammi di marijuana. In casa aveva anche un bilancino e tutto il kit per la preparazione.

Il giovane, denunciato per furto e detenzione di spaccio, su disposizione della Procura di Tempio guidata da Gregorio Capasso è finito ai domiciliari in attesa del processo per direttissima.