Porto Taverna, tensione in Consiglio comunale sul cantiere privato

Discussione accesa tra maggioranza e minoranza.

Il consiglio comunale di Loiri Porto San Paolo ha ospitato ieri un confronto particolarmente acceso sul cantiere privato situato a Porto Taverna, destinato alla ricostruzione dell’ex villa Besuch. Le tensioni tra la maggioranza guidata dal sindaco Francesco Lai e i consiglieri di minoranza Elio Decandia e Maurizio Zirottu si sono manifestate con accuse reciproche e richieste di chiarimenti sulla regolarità dei lavori.

I consiglieri di opposizione hanno sollevato dubbi su aspetti ambientali e urbanistici legati al porto taverna cantiere, evidenziando anche il possibile ruolo di incompatibilità del vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Andrea Predda, la cui famiglia è coinvolta nell’impresa che esegue i lavori. Il sindaco Lai ha risposto chiarendo che, dal punto di vista urbanistico e legale, il cantiere è completamente in regola e che non esiste alcuna incompatibilità per l’attività del vicesindaco, il quale non interferisce con i procedimenti comunali.

Polemiche e minacce.

Come scrive La Nuova sardegna, durante la seduta, sono emerse tensioni ulteriori legate a messaggi intimidatori comparsi nei pressi del cantiere di Porto Taverna, rivolti all’azienda proprietaria dei terreni e ad alcuni professionisti coinvolti nei lavori. I consiglieri di minoranza hanno sottolineato la gravità della situazione, chiedendo l’intervento delle forze dell’ordine per individuare i responsabili.

Chiarimenti sull’incompatibilità.

Il dibattito si è poi concentrato sulla seconda interrogazione presentata dall’opposizione, relativa alla presunta incompatibilità di Predda. Il sindaco ha spiegato che l’attività artigianale svolta dalla sua impresa privata non interferisce con le funzioni istituzionali e che eventuali lavori per conto del Comune sarebbero l’unico caso di possibile conflitto di interessi, che al momento non sussiste.

