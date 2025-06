Loiri Porto San Paolo, premi dal Comune a chi valorizza il territorio

Il Comune di Loiri Porto San Paolo istituisce 4 premi a chi valorizza il territorio.

L’amministrazione comunale di Loiri Porto San Paolo ha istituito nel 2023 quattro premi per valorizzare il territorio e i suoi componenti. Premi che saranno conferiti dal sindaco nel corso di una manifestazione che verrà organizzata durante la stagione estiva.

I premi.

Il primo è il Premio Generale “Comune di Loiri Porto San Paolo”, assegnato a coloro che operano o hanno operato nella comunità di Loiri Porto San Paolo o ne siano espressione eccellente in vari campi come quello della cultura, dello sport, della scienza, del commercio, dell’industria, del volontariato sociale. Il secondo è il Premio Tematico “Cultura”, assegnato a coloro che operano o hanno operato nella realtà comunale o ne siano espressione eccellente attraverso opere nel campo culturale, artistico o scientifico.

Il terzo è il Premio Tematico “Solidarietà” , assegnato a coloro che operano o hanno operato nella realtà comunale attraverso atti o gesti di comprovata bontà nei confronti del prossimo e nel campo del volontariato sociale. Il quarto il Premio Tematico “Turista” amico di Loiri Porto San Paolo, assegnato ad ospiti italiani o stranieri che hanno soggiornato nel Comune per 10 anni e hanno dimostrato un legame significativo con il territorio.

Possono partecipare alla designazione del riconoscimento tutti i singoli cittadini, nonché gli Enti ed Associazioni, oltre agli Amministratori in carica, che per la loro conoscenza diretta, sono in grado di segnalare soggetti ritenuti degni di essere pubblicamente riconosciuti. L’amministrazione invita tutti a partecipare ed a riconoscere i meriti di coloro che contribuiscono a valorizzare il territorio di Loiri Porto San Paolo.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui