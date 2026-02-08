Corrado Fara guida il club verso innovazione e valorizzazione del mare.

Nuova fase storica per lo Yacht Club di Porto Rotondo, con l’elezione di Corrado Fara a presidente. L’obiettivo del club è consolidare il ruolo già centrale nel panorama nautico nazionale e internazionale, proseguendo le attività sportive, culturali ed educative avviate negli anni precedenti.

Lo Yacht Club Porto Rotondo si distingue come punto di riferimento per la promozione dello sport velico, la diffusione della cultura del mare e le attività legate alla nautica da diporto. Regate, gare di pesca, escursioni e progetti educativi contribuiscono a creare un ambiente dove competenza, passione e identità marinara diventano patrimonio condiviso. Particolare attenzione viene riservata ai programmi dedicati ai giovani, con l’obiettivo di avvicinarli alla vela e agli sport acquatici, valorizzando competenze tecniche e rispetto per l’ambiente marino.

Nuova governance e consiglio direttivo.

Come scrive La Nuova Sardegna, l’assemblea dei soci ha eletto il consiglio direttivo e la nuova governance del club. Corrado Fara, già presidente della Terza Zona Sardegna della Federazione Italiana Vela, assume la guida strategica, mentre Angelo Colombo ricopre la carica di vicepresidente. Il direttore di sede è Antonio Giovanni Battista Solinas, il tesoriere Gian Nicola Montalbano e il commodoro Pier Andrea Nocella. I consiglieri eletti sono Giulia Sallustio Ravizza, Alberto Taddel, Nicola Venturelli, Dino Crivellari e Cristina Puligheddu.

Il nuovo mandato di Fara punta a rafforzare il ruolo dello Yacht Club Porto Rotondo come polo di riferimento nel Mediterraneo per sport, formazione, sostenibilità e cultura del mare. La governance appena eletta conferma la volontà di proseguire con progetti di inclusione, educazione e valorizzazione delle attività nautiche, consolidando la reputazione del club a livello locale e internazionale.

