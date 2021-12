Sono 23 i membri dell’equipaggio positivi, traghetto fermo a Olbia

Il traghetto attende il nulla osta per ripartire verso Piombino.

Sono 23 casi di coronavirus tra i membri dell’equipaggio del traghetto “Mega Express Five”, che attualmente è fermo alla banchina 9 del porto di Olbia. la nave doveva partire ieri sera alle 20 e 30 da Golfo Aranci con destinazione Livorno, ma a causa di alcuni positivi, ha interrotto le procedure di imbarco dei passeggeri.

Successivamente i i 334 passeggeri e 113 veicoli quindi sono stati trasferiti sulla nave Moby Wonder, in partenza dal porto di Olbia e sono quindi potuti arrivare regolarmente a Livorno. Attualmente le condizioni dei positivi sono buone e non destano preoccupazione.

Si attende però il nulla osta delle autorità sanitarie per far ripartire la nave per Piombino. Qui i positivi saranno fatti sbarcare e saranno ospitati in alcune residenze covid di Lazio e Toscana.