Le iniziative di Poste Italiane in Gallura.

Poste Italiane è sempre più vicina agli over 60 della Gallura e sempre più attenta alle loro esigenze. Per l’intero mese di ottobre infatti, in tutti gli Uffici Postali della Gallura, sarà attivo il “Programma Senior”, giunto alla sua terza edizione, ricco di iniziative create su misura per i cittadini della terza età, sempre più oggetto di attenzione da parte di Poste Italiane.

A disposizione dei “Nonni” della Gallura un pacchetto di servizi finanziari e di risparmio, assicurativi, di telefonia, di spedizione e consegna, studiati appositamente per le loro esigenze. Tra le offerte dedicate di maggior interesse la possibilità di spedire le raccomandate direttamente dalla propria abitazione con il servizio “Raccomandata da te” ad un costo agevolato di 2,5 euro anziché 4 e “Poste Amici a 4 zampe”, studiato per gli amanti di cani e gatti, che propone la prima visita veterinaria gratuita e, fino al 31 ottobre, uno sconto del 15% se si è già sottoscritta una polizza della linea Infortuni Senior.

Speciali agevolazioni anche per la sottoscrizione di “Poste Infortuni Senior”, la copertura in caso di infortuni dedicata alle persone tra i 59 e i 79 anni, acquistabile con il 15% di sconto per tutto il mese di ottobre e per il piano tariffario per le chiamate da casa “PosteMobile Casa” e l’offerta “Postepay Connect”, che unisce i vantaggi della carta di pagamento con codice IBAN “Postepay Evolution” e della SIM PosteMobile.

