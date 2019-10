Il giovane è stato rimesso in libertà.

Ulteriori sviluppi per quanto riguarda il giovane ventenne, arrestato ieri dai militari della stazione dei carabinieri di La Maddalena, per essere stato colto in possesso di 31,40 grammi di marijuana e diverso materiale da utilizzare per il suo confezionamento, scovati, questi, a seguito di una perquisizione personale e domiciliare.

Infatti, nella mattinata odierna si è tenuto il processo per direttissima, che ha convalidato l’arresto e ha proceduto contestualmente a rimettere in libertà il giovane, in quanto non è stata ravvisata la necessità di applicare nessuna misura cautelare a suo carico.

Per lui, è stato il primo arresto per questo reato. L’operazione portata a termine dai carabinieri di La Maddalena rientra nell’attività finalizzata a reprimere lo spaccio di stupefacenti nel centro isolano, che a sua volta rientra nelle attività di contrasto avviata dal Reparto Territoriale di Olbia.

