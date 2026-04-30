Olbia, preghiera e tradizione al santuario di Cabu Abbas

Il mese mariano al santuario di Cabu Abbas.

A Olbia viene riproposta la consuetudine del mese mariano al santuario di Nostra Signora di Cabu Abbas, con il ritorno di un appuntamento religioso che coinvolge l’intero territorio della forania di San Simplicio.

L’iniziativa è stata promossa dai sacerdoti della stessa forania, che riunisce le parrocchie di Olbia insieme a quelle di Golfo Aranci, Telti, San Teodoro e Loiri Porto San Paolo. Nel programma è prevista la celebrazione quotidiana della Santa Messa alle 7:30 del mattino per tutto il mese di maggio, con avvio fissato al primo giorno del mese.

La gestione delle celebrazioni feriali sarà affidata a turno ai sacerdoti delle diverse comunità parrocchiali, che si alterneranno nella guida liturgica delle funzioni mattutine presso il santuario. Nelle giornate di domenica, invece, le celebrazioni saranno svolte nelle rispettive parrocchie di appartenenza, secondo l’organizzazione territoriale della forania.

Il santuario di Cabu Abbas torna così a essere punto di riferimento per il tradizionale percorso di preghiera legato al mese mariano, con la partecipazione di fedeli che, come già avvenuto negli anni passati, raggiungono il luogo sacro anche a piedi. Durante il tragitto e una volta giunti sul colle, vengono spesso recitati i misteri del rosario e vengono intonati canti religiosi, in un contesto di raccoglimento che accompagna l’intero periodo delle celebrazioni.

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