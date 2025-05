La festa della Madonna di Cabu Abbas a Olbia.

Con un programma ricco di tradizione e sapori, Olbia si prepara a celebrare una delle feste campestri più sentite del territorio: quella in onore di Nostra Signora di Cabu Abbas. La devozione popolare si rinnova anche quest’anno nella storica chiesa campestre situata alla periferia nord-est della città, dove numerosi fedeli si ritroveranno per un fine settimana all’insegna della spiritualità, del folklore e della convivialità.

L’organizzazione dell’evento, curata dal comitato guidato da Mario Spano, conosciuto come “Pupo”, affiancato da volontari e collaboratrici, è già in pieno fermento. Nei locali della compagnia portuale, si procede con la preparazione dei piatti che saranno serviti durante la due giorni: protagonisti assoluti polpi, cozze e gnocchetti, simboli gastronomici della festa.

I momenti religiosi prenderanno il via con il ritiro delle bandiere e la processione verso la chiesetta, dove si terranno i vespri. Domenica sarà celebrata la messa solenne seguita dalla processione accompagnata dalla banda musicale. In parallelo, spazio alle degustazioni, con la 41esima Sagra delle cozze dedicata a Pinuccio Degortes, e alle serate musicali animate da gruppi locali. Un’occasione per riaffermare identità, fede e appartenenza.

