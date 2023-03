Sono 800 i dipendenti dell’hotel Costa Smeralda che lo hanno ricevuto.

La stagione del 2022 è stata un record, con un tutto esaurito nelle strutture alberghiere in Costa Smeralda e c’è una buona probabilità che nel 2023 si farà il bis. A poche ore dall’annuncio ufficiale delle date di apertura degli hotel lussuosi di Porto Cervo, i sindacati si sentono fiduciosi a un’altra estate di grandi numeri.

Per onorarli per i risultati dello scorso anno, 800 dipendenti di Sardegna Resort hanno ricevuto un ricco premio di produzione. La società gestisce con Marriott degli hotel Cervo, Cala di Volpe, Pitrizza e Romazzino e la proprietà degli stessi con Qatar Holding e Smeralda Holding.

Ai lavoratori sono stati accreditati 700 euro per il 2022. L’azienda ha voluto ringraziarli per aver raggiunto un fatturato di circa 122 milioni di euro, superando di 34,365 milioni del 2019. I sindacati si sono detti fiduciosi di un nuovo record nel 2023, replicando l’erogazione del premio di produzione ai dipendenti, prassi consolidata nella società per omaggiare i lavoratori per il loro contributo.









