La nuova strada di Bassacutena senza strisce pedonali e segnaletica

Le polemiche sulla strada di Bassacutena.

“Se Bassacutena si candidasse a ospitare il primo Gran Premio Italiano di F1 in un circuito urbano sarebbe perfetta”. Lo dice ironicamente un lettore che ha segnalato le condizioni della strada, asfaltata da più di 3 mesi, che manca della segnaletica orizzontale.

Il nuovo asfalto era stato realizzato più di 3 mesi fa e ancora non è stato completato. Mancano infatti le strisce pedonali e altri importanti segnali stradali. “La totale assenza di controlli per i limiti di velocità, determinano le condizioni ideali per la candidatura a questo importante evento”, aggiunge ironicamente il lettore. A causa di questa situazione, la carreggiata si presenta pericolosa soprattutto per i pedoni che attraversano la strada.

