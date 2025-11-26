Nuove opportunità di lavoro a Olbia, si cercano guardie giurate

La ricerca di guardie giurate per l’aeroporto di Olbia.

L’Istituto di Vigilanza Coopservice ha annunciato l’avvio di una selezione per guardie giurate destinate all’aeroporto Costa Smeralda di Olbia. L’iniziativa mira a incontrare candidati interessati a intraprendere un percorso professionale nel settore della sicurezza privata e prevede un recruiting day martedì 2 dicembre, dalle 9 alle 13, nello scalo olbiese in via degli Astronauti.

Le figure ricercate avranno il compito di controllare passeggeri e bagagli a mano, verificare titoli di viaggio, monitorare merci e plichi da stiva, oltre a svolgere attività di vigilanza e scorta all’interno dell’aeroporto, operando in collaborazione con le autorità competenti. Saranno privilegiate le candidature di chi possiede decreto in corso di validità, porto d’armi a uso personale e certificazioni Enac, ma l’istituto offre anche percorsi formativi per chi desidera acquisire i requisiti necessari per lavorare nella sicurezza armata.

I candidati possono presentare la propria candidatura direttamente sul sito dell’Istituto Coopservice, attivo da oltre 40 anni nel settore della vigilanza privata, impiega oggi circa 4.000 persone, di cui 2.500 guardie giurate e 1.200 addetti ausiliari alla sicurezza. Parte del gruppo Coopservice, che nel 2024 ha realizzato un fatturato di 1 miliardo e conta oltre 22.000 dipendenti, l’istituto si distingue per l’attenzione alla professionalità, alla legalità e alla valorizzazione dei propri operatori, operando attraverso centrali operative e un’ampia rete di pattuglie sul territorio.

