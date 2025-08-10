Olbia si prepara al Red Valley, attesi migliaia di spettatori

Grande attesta a Olbia per l’inizio del Red Valley.

L’Olbia Arena si prepara a trasformarsi radicalmente in vista della decima edizione del Red Valley Festival, ormai alle porte. La manifestazione, giunta alla sua quinta edizione consecutiva a Olbia, proporrà quattro giornate di concerti con artisti di fama nazionale e internazionale, attirando oltre centomila spettatori da mercoledì 13 a sabato 16 agosto.

L’afflusso massiccio di pubblico, previsto proprio nel pieno della stagione estiva, ha reso necessario un piano complesso di sicurezza e viabilità. L’accesso all’area concerti sarà infatti vietato alle auto private, che potranno essere parcheggiate in un ampio spazio dedicato nel quartiere Tilibbas, a pochi minuti a piedi dall’arena. Per agevolare gli spostamenti, il Comune ha attivato un servizio navetta con corse a partire dalle 17, oltre a treni speciali che collegheranno Sassari a Olbia con 17 corse straordinarie aggiuntive.

Per garantire la sicurezza, il sindaco Settimo Nizzi ha firmato un’ordinanza che vieta consumo, vendita e somministrazione di bevande alcoliche nelle vicinanze dell’evento, con restrizioni anche sull’uso di contenitori in plastica. Il festival rappresenta solo una tappa di un calendario di eventi che vedrà l’Olbia Arena protagonista anche nel 2025, con il doppio concerto di Vasco Rossi a giugno e lo spettacolo Notre Dame de Paris ad agosto, confermando la crescita della struttura come punto di riferimento culturale e di intrattenimento per tutta la regione.

