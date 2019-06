L’inchiesta sui fondi dei gruppi regionali.

Non luogo a procedere: il reato è prescritto. Si chiude così la vicenda giudiziaria che ha visto protagonista l’ex senatore di Olbia Fedele Sanciu nell’inchiesta dei fondi ai gruppi regionali. L’esponente di Forza Italia era stato accusato di peculato per dei soldi, che erano stati utilizzati ma di cui non c’erano i relativi documenti giustificativi.

I fatti contestati si riferivano ad un periodo di tempo che andava dal 2004 al 2006. Il tribunale di Cagliari ha dichiarato ieri il non luogo a procedere per Sanciu, in quanto il reato è prescritto. Sempre nell’udienza di ieri, all’interno della stessa inchiesta, ha patteggiato un anno e 10 mesi di reclusione l’ex tesoriere del gruppo di Forza Italia ed ex assessore regionale Mariano Contu.

A Contu gli inquirenti hanno contestato 70mila euro dei fondi dei consiglieri regionali. La pena è stata, comunque, sospesa. Con ieri si chiude la vicenda giudiziaria dei due esponenti azzurri.

