Presunto pedofilo nei dintorni di Olbia, l’accusa a un 70enne insospettabile

Un settantenne di un paese dell’hinterland di Olbia accusato di essere un pedofilo.

Una bambina di 12 anni nell’estate del 2021 sarebbe stata ripetutamente oggetto delle attenzioni di un pedofilo nell’hinterland di Olbia. Avrebbe subito abusi sessuali per un mese da parte di una persona della sua famiglia. Il presunto pedofilo è, infatti, il compagno di sua nonna.

L’uomo, secondo l’accusa, avrebbe approfittato dei momenti in cui restava solo con la bambina per palpeggiarle le parti intime. In particolare la notte, quando la moglie andava a dormire, precedendolo e lasciandogli campo libero. Gli abusi sarebbero andati avanti per circa un mese. Alla denuncia della 12enne, che risale al 2022, cioè un anno dopo l’inizio del suo incubo, sono seguita dalle indagini dei carabinieri e dall’apertura di un procedimento penale in cui la vittima si è costituita parte civile.

Il presunto pedofilo settantenne, come si legge su La Nuova Sardegna, è comparso davanti al Gup del tribunale di Sassari, e pur dichiarandosi assolutamente innocente, è stato rinviato a giudizio.

