La richiesta del sindacato Uil Fpl.

Anche in ragione delle notizie degli ultimi giorni e delle ultime ore, a partire dall’attivazione della quarantena in diverse località del nord Italia, in merito alla prevenzione sul tema coronavirus, il sindacato UIL FPL invita la Regione Sarda a sollecitare tutte le Aziende Sanitarie, nonché le diverse istituzioni locali ad adottare tutte le misure idonee, compresi mezzi di protezione individuale, al fine di garantire la migliore tutela per tutti i dipendenti e tutti i cittadini.

Particolare attenzione il sindacato chiede venga posta nei confronti di tutti i luoghi di cura a partire dai Pronto soccorso e nelle situazioni di maggiore afflusso e attese come ad esempio i CUP e i punti di accettazione come gli uffici anagrafe.

Sempre al fine di rafforzare le misure preventive la Uil ritiene possa essere utile valutare le tempistiche di forme di aggregazione di massa come ad esempio lo svolgimento di eventi pubblici ai quali partecipano migliaia di cittadini, limitando così gli spostamenti sul territorio regionale.

