Calcio, Serie D: il Budoni pareggia, l’Arzachena Academy perde

PRO CALCIO TOR SAPIENZA 2 – 0 ARZACHENA – L’Arzachena Academy perde in trasferta e si complica la vita, venendo risucchiata nelle parti basse della classifica. Una doppietta di Toracchio, al 24’pt e al 13’st di testa. Diverse le occasioni per l’Arzachena, che ha anche colto una traversa con Ruzzittu e un gol annullato al 38′ del secondo tempo.

CALCIO BUDONI 0 – 0 APRILIA RACING CLUB – Buon pareggio per il Budoni nello stadio di casa contro una squadra coinvolta nella lotta per la salvezza. I galluresi hanno conquistato un punto con determinazione, salvando il risultato al 31’st, quando Trini ha parato un rigore a Spano, coi galluresi che hanno dovuto terminare la partita in 10 uoini.

BUDONI: Trini, Bonu, Montanaro, Monza, Melvan, Varrucciu, Camponesco (46’st Vacca), Moro, Villa (40’st Soro), Murgia (15’st Lava), Raimo (29’st Grezzana). In panchina: Ingrassia, Spina, Scanu, Pittorra, Odianose. Allenatore: Cerbone.

APRILIA RACING: Manasse, Vitolo, Camara, Fe’, Mattia, Spano, Montella A., Pezone (17’st Bernardini), Conti, Montella F., Putti (24’st Rocchino). In panchina: Saglietti, Bagaglini, Lapenna, Crescenzo, Ferri, Oriano. Allenatore: Fratena.

ARBITRO: Di Loreto di Terni

ASSISTENTI: Zanellati di Seregno, Lipari di Brescia

NOTE – Al 31’st Trini (B) para un rigore a Spano (A) Espulso al 31’st Montanaro (B) Ammoniti Melvan, Moro, Villa, Camara, Montella F.

