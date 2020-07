Prima un guasto e poi l’auto va in fiamme, riesce a mettersi in salvo

L’incendio nei pressi di Orosei.

Vigili del fuoco in azione questa mattina poco dopo le 10 e 40 per un incendio di un’auto in località “Sos alinos”, nel Comune di Orosei.

L’auto di un pensionato residente a Nuoro, per cause dovute ad un problema tecnico, è stata avvolta dalle fiamme. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco di Siniscola che ha provveduto ad estinguere le fiamme e a bonificare l’area interessata.

Gravi i danni riportati dal veicolo che è stato totalmente interessato dalle fiamme. L’autovettura ha segnalato dei problemi durante la marcia e il conducente ha immediatamente arrestato la vettura mettendosi in sicurezza. Sul posto i carabinieri di Orosei, polizia locale di Orosei.

