Problemi con i cellulari in Gallura.

Senza nemmeno una tacca sul cellulare: impossibile telefonare, ma anche usare internet o whatsapp. Da alcuni giorni sono numerosi i disservizi segnalati in Gallura. Da Olbia a La Maddalena fino a Sant’Antonio di Gallura in tanti stanno sperimentando una sorta di ritorno alla fine del secolo scorso, quando il cellulare era una cosa per pochi e a quei pochi spesso non prendeva la rete.

Sono diversi gli operatori finiti nel mirino, in questi giorni, soprattutto i più noti. Molti segnalano che dal proprio cellulare è possibile fare solo le chiamate d’emergenza. Qualcuno ha segnalato problemi anche con l’Adsl di casa. Disservizi non nuovi, ma che certo stridono in questo periodo di pandemia, di smartworking e spostamenti limitati tra comuni.

I malfunzionamenti sono cominciati la scorsa settimana. Molti hanno iniziato a trovarsi improvvisamente con una sola tacca nel telefono o, peggio, nessuna con la classica scritta dell’SOS. Altri hanno difficoltà a navigare anche dal computer di casa. Immediate le telefonate ai call center degli operatori, ma al momento la situazione non è stata risolta per tutti.

