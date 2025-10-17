Il processo a Davide Iannelli di Olbia.

Si è aperto oggi, 17 ottobre, in Corte d’assise d’appello il processo a Davide Iannelli, condannato all’ergastolo il 5 novembre 2024 dalla Corte di Sassari per l’omicidio di Tony Cozzolino. L’uomo è accusato di aver cosparso di benzina il vicino di casa e di avergli dato fuoco all’esterno delle palazzine di via Petta, causando la morte della vittima nove giorni dopo in ospedale per gravi ustioni.

Gli avvocati difensori, Abele e Cristina Cherchi, hanno sostenuto che Iannelli avrebbe agito per legittima difesa, chiedendo la riqualificazione del reato in omicidio preterintenzionale e l’esclusione dell’aggravante di crudeltà. La Procura generale e i legali di parte civile hanno invece sollecitato la conferma della condanna.

Determinanti nella sentenza di primo grado erano stati i due video delle telecamere condominiali che riprendevano chiaramente l’azione. La Corte d’assise d’appello, presieduta da Salvatore Marinaro, ha rinviato le repliche e la sentenza al 1 dicembre. Iannelli è detenuto nel carcere di Bancali.

