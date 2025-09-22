Processo Ciro Grillo, cresce l’attesa a Tempio per la sentenza

La sentenza sul processo a Ciro Grillo.

A Tempio riprende questa mattina il processo a carico di Ciro Grillo e dei suoi tre coetanei, tutti accusati di violenza sessuale di gruppo. L’udienza, che avrebbe dovuto concludersi il 3 settembre, era stata posticipata a causa di un lutto che ha colpito il presidente del collegio, Marco Contu, e oggi il tribunale scriverà l’atto finale del dibattimento di primo grado, iniziato nel giugno 2022.

Gli imputati, Ciro Grillo, Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria, rischiano una pena di 9 anni di reclusione, richiesta dal pubblico ministero Gregorio Capasso. Le accuse si riferiscono a fatti avvenuti nell’estate del 2019, quando una studentessa italo-norvegese, 19enne all’epoca, denunciò di essere stata violentata nella casa di Beppe Grillo a Porto Cervo, dopo una serata trascorsa al Billionaire con i quattro ragazzi. Secondo i magistrati, la giovane sarebbe stata costretta a subire atti sessuali mentre era in stato di alterazione dovuta all’alcol. I giovani hanno sempre respinto le accuse, sostenendo che i rapporti fossero consenzienti.

Durante le repliche, il pubblico ministero ha insistito sulla coerenza della testimonianza della presunta vittima, giudicando inattendibili le versioni degli imputati. Il pool difensivo ha ribattuto, sostenendo l’inattendibilità della ragazza e contestando la ricostruzione dei fatti. La presunta vittima, oggi 23enne, potrebbe essere presente alla lettura della sentenza. Gli avvocati difensori e quelli della parte civile hanno partecipato alle ultime controrepliche, prima che il collegio del tribunale di Tempio si ritiri in Camera di Consiglio per emettere la decisione finale.

