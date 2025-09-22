Olbia in piazza per la Palestina, centinaia in corteo fino al Comune

Grande adesione a Olbia allo sciopero per la Palestina

di Antonio Pauciulo

Anche Olbia ha aderito oggi, 22 settembre 2025, al richiamo nazionale di sciopero in solidarietà con il popolo della Palestina.

La città ha visto una partecipazione massiccia, con centinaia di persone che hanno sfilato pacificamente per le vie del centro storico, chiedendo il cessate il fuoco e maggiore tutela per la Palestina.

Il corteo è partito da Piazza Cossiga, per poi attraversare il Corso Umberto, fino a concludersi nella piazza antistante il Comune.

Durante il tragitto, i manifestanti hanno intonato il coro “Palestina Libera”, un grido di solidarietà che ha unito persone di ogni età, da studenti a famiglie con bambini. In Sardegna sono in corso altre sei manifestazioni, la principale a Cagliari con circa 15mila persone.

