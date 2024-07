Ciro Grillo, uno degli imputati del presunto stupro di gruppo torna in aula

Francesco Corsiglia al processo Ciro Grillo il 18 e 19 luglio.

Uno degli imputati del processo Ciro Grillo tornerà in aula il 18 e il 19 luglio. Francesco Corsiglia, che compirà 24 anni ad agosto, risponderà alle domande degli avvocati della parte civile e, dunque, tornerà al tribunale di Tempio Pausania.

Lui sarà l’unico che sarà al processo a porte chiuse per la presunta violenza sessuale di gruppo ai danni di una studentessa italo-norvegese. Corsiglia è l’unico dei quattro imputati che ha deciso di sottoporsi all’esame da parte del collegio giudicante, presieduto da Marco Contu. Ciro Grillo, Vittorio Lauria ed Edoardo Capitta non ci saranno e potrebbero rilasciare solo dichiarazioni spontanee in un secondo momento.

A giugno, Corsiglia aveva negato di aver stuprato la studentessa nella notte tra il 16 e il 17 luglio 2019, nella villetta di proprietà della famiglia Grillo a Porto Cervo. Giovedì 18 luglio, alle 11.30, riprenderanno le interrogazioni da parte degli avvocati delle parti civili, Giulia Bongiorno e Dario Romano. Successivamente, sarà il turno del pool di avvocati difensori dei quattro imputati.

