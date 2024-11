Violenza sulle donne, a Olbia 30mila euro per il Pronto intervento rosa

A Olbia i fondi per il Pronto intervento rosa.

A Olbia i finanziamenti per la tutela delle donne, nell’ambito del Pronto intervento rosa della Regione, servizio attivato per il contrasto della violenza di genere, che anche in città è purtroppo un’emergenza sociale, dopo i casi molto gravi accaduti nelle scorse settimane, che hanno visto parecchie donne vittime di abusi domestici e stalking.

Durante il Consiglio comunale, che si è tenuto questo pomeriggio, il 7 novembre, l’assessore al Bilancio, Alessandro Fiorentino, ha approfondito il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario del triennio 2024/2026, con le variazioni, tra cui 30mila euro per le vittime di violenza di Olbia.

L’assessore ha dichiarato “ci tengo a sottolinearla” riguardo alla variazione in aumento, che riguarda fondi destinati al servizio di Pronto intervento rosa, istituito dalla Regione Sardegna nel 2024 per dare alloggio e protezione alle donne e minori vittime di violenza non possono essere immediatamente collocati in una casa rifugio o per carenza di posti disponibili o per mancanza di requisiti di accesso.

La Regione Sardegna ha istituito questo servizio per il contrasto della violenza di genere. La gestione del servizio è stata affidata ai dieci ambiti PLUS (Cagliari, Oristano, Nuoro, Sassari, Olbia, Carbonia, Sanluri, Ogliastra, Macomer e Ozieri), a cui viene destinato un finanziamento annuale di 300.000 euro, suddiviso in parti uguali. Gli ambiti PLUS devono collaborare con case protette, centri antiviolenza e la Rete dei servizi per garantire l’efficacia del Pronto Intervento Rosa.

