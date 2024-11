Anche in Gallura i disagi per lo sciopero nazionale dei trasporti

Sarà un venerdì nero anche in Gallura con lo sciopero nazionale dei trasporti indetto dalle principali sigle sindacali. I disagi sono certi perché si tratta di uno sciopero di 24 ore senza fasce di garanzia, proclamato a livello nazionale dalle sigle Uil-Uilt, Filt-Cgil, Fit-Cisl, Faisa-Cisal e Ugl.

Le ragioni dello sciopero

“L’azione di protesta nasce in risposta al mancato rinnovo del Contratto collettivo di lavoro Autoferrotranvieri – Internavigatori (Mobilità Tpl), scaduto il 31 dicembre 2023 – spigano dalla Uil -. In quella occasione le organizzazioni sindacali avevano avviato formalmente la fase di rinnovo inviando, l’11 luglio 2023 le Linee guida di piattaforma per il rinnovo del contratto. Il tavolo di trattativa, aperto il 26 settembre 2023 e caratterizzato da un serrato calendario di incontri, è stato però interrotto bruscamente il 30 maggio scorso a seguito della presa di posizione delle Associazioni Datoriali (Asstra, Anav e Agens)”.

“Le associazioni datoriali si sono dimostrate sorde alle richieste delle OO.SS., senza nessuna convocazione o apertura per una risoluzione della vertenza – spiega il segretario generale della Uiltrasporti Sardegna Valerio Mereu -. Ciò ha costretto i sindacati a proclamare, dopo le mobilitazioni di luglio e settembre, lo sciopero senza fasce di garanzia”.

“Per la terza volta in pochi mesi – sottolinea il segretario regionale Fit-Cisl, Alessandro Russu – siamo costretti a scioperare, per rivendicare dignità per il settore. Da anni attendiamo una riforma del trasporto pubblico locale, risorse adeguate e certe, la possibilità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. In più, ormai quotidianamente registriamo aggressioni al personale e siamo ancora in attesa che diventi operativo in tutte le province il protocollo sulla sicurezza firmato con i Ministeri dell’Interno e dei Trasporti”.

Le corse garantite da Aspo a Olbia

“Sciopero nazionale di 24 ore indetto dalle Organizzazioni Sindacali per venerdì 8 novembre 2024, saranno comunque garantiti alcuni servizi essenziali.

SERVIZI GARANTITI

Trasporto Pubblico Locale

Prima fascia oraria (06:30 – 09:30)

linea 4 – linea 5 – linea 6 – linea 2 – linea 7 – linea 9

Seconda fascia oraria (18:30 – 21:30)

linea 4 – linea 5 – linea 6 – linea 2 – linea 7 – linea 9

Servizio di trasporto per Persone con Disabilità: interamente garantito

Scuolabus: interamente garantito

Si comunica inoltre che potrebbero verificarsi disagi nello svolgimento delle corse in base all’adesione allo sciopero”.

Le corse Arst

I collegamenti Trenitalia

