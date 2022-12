Appello M5s alla Regione sul Pronto soccorso di Olbia

Appello M5s alla Regione per le condizioni di lavoro al Pronto soccorso di Olbia. “L’emergenza affollamento al Pronto soccorso di Olbia non è mai cessata -denuncia Roberto Li Gioi, capogruppo in Consiglio regionale -. I carichi di lavoro che medici e infermieri sono costretti a sopportare sono insostenibili durante tutto l’arco dell’anno“.

L’esponente olbiese dei Cinque stelle spiega nbel dettaglio la situazione e chiede un intervento urgente da parte del neo-assessore alla Sanità, Carlo Doria. “Attualmente al Pronto soccorso del Giovanni Paolo II ci sono quattro medici, più il primario, che quotidianamente prestano assistenza a circa cento pazienti – spiega -. Già con questi numeri la situazione è al limite del collasso. In quanto i medici sono costretti a fare un numero di notti che va sicuramente in contrasto con quelli che sono i limiti per il lavoro notturno previsti dalla legge”.

“Il nuovo assessore alla Sanità Doria ha affermato che tra i suoi obiettivi ci sarà quello di lavorare per evitare che i codici bianchi e verdi vadano a intasare i Pronto soccorso. Indubbiamente questo aspetto deve essere considerato. Ma per evitare che si arrivi alla stagione estiva senza aver individuato una soluzione utile al potenziamento della pianta organica. È auspicabile che il nuovo assessore alla Sanità si attivi sin da subito”.

“È necessario migliorare le condizioni di lavoro di medici, infermieri e operatori sanitari – conclude Li Gioi -. Una soluzione potrebbe essere quella di chiedere la disponibilità ai dirigenti medici degli altri reparti di coprire almeno una notte al mese in turno al Pronto soccorso. Alleggerendo in questo modo il carico di lavoro dei propri colleghi”.

