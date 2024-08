Odissea al pronto soccorso di Olbia, pazienti in attesa da più di 10 ore

La situazione al pronto soccorso di Olbia.

Caos al pronto soccorso di Olbia, con i pazienti che attendono più di 10 ore il loro turno per accedere alle visite. È la situazione che si sta verificando nel presidio Giovanni Paolo II, dove, dalle prime luci dell’alba, ci sono decine di pazienti in attesa, a causa della carenza dei medici e del personale sanitario.

Nel monitor ”SardegnaSalute” si può notare la situazione drammatica, con più di 6 ore di attesa. Forti disagi a un solo giorno da Ferragosto, ma sono anche alcuni pazienti a parlare della loro odissea, come una paziente, T.E., accompagnata dal marito al pronto soccorso di Olbia per dolori alla schiena, alla quale era stato assegnato il codice verde.

“Sono arrivata qui alle 4:00 del mattino – racconta la donna -, ho una forte lombosciatalgia; mi hanno dato un antidolorifico che ha fatto effetto per due ore. Poi me ne hanno somministrato un altro, ma attendo ancora la visita e sono passate più di 10 ore. Dopo 12 ore attesa al pronto soccorso mi hanno detto di rivolgermi alla guardia medica, ma riceve solo i turisti e per i residenti è aperta fino alle 08. Non sanno quantificare il tempo di attesa, non so cosa fare”.

Crisi sanitaria anche a Sassari.

Non è solo il pronto soccorso di Olbia ad essere in forte crisi. La situazione è critica anche a Sassari e Nursing Up, per questo motivo, ha organizzato un sit-in di protesta, fissato per venerdì 6 settembre alla ore 9:30. La manifestazione si terrà di fronte al pronto soccorso del Santissima Annunziata.

Il personale sanitario lamenta carichi di lavoro eccessivi; carenza del personale sanitario; scarsa incentivazione e gratificazione. Inoltre denunciano difficoltà di conciliazione tra vita privata e famiglia.

Chiedono dunque rilancio delle professioni sanitarie; revisione delle dotazioni organiche; aumento dell’indennità oraria del lavoro notturno e delle reperibilità; incremento del welfare aziendale; mobilità e parcheggi gratuiti; eliminare il rapporto di esclusività.

Carenza medici nella guardia medica di Tempio.

La guardia medica di Tempio Pausania sta presentando criticità nella copertura dei turni nel mese di agosto. A comunicarlo l’Asl Gallura ed è legato alla grave carenza dei medici manifestatasi. Alla situazione si è interessato il sindaco di Tempio, Gianni Addis e Presidente della Conferenza socio-sanitaria ASL Gallura, esprimendo la sua costernazione nell’apprendere della situazione alla vigilia di Ferragosto, chiedendo urgenti soluzioni.

