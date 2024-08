Nessun inquinamento in mare dopo i tre incidenti da La Maddalena a Olbia

Il mare è pulito dopo i tre incidenti in mare in Gallura.

Non c’è nessun inquinamento in mare in Gallura, nel Golfo di Olbia e tra La Maddalena e Palau, dopo i tre incidenti avvenuti lo scorso fine settimana. Lo ha comunicato la direzione marittima del nord Sardegna, rilevando che il mare è pulito.

Il primo incidente è avvenuto nel porto di La Maddalena, nella tarda mattinata di venerdì, quando è avvenuto lo sversamento di 17.000 litri di gasolio da un’autobotte. Il secondo riguarda l’incendio e l’affondamento di uno yacht di 47 metri nelle acque di fronte alla spiaggia de Le Saline nel golfo di Olbia, mentre il terzo l’affondamento di un cabinato di 10 metri nelle acque prospicienti il porto di Palau.

La conferma dell’assenza di inquinamento è arrivata da una missione di telerilevamento ambientale effettuata con l’aereo Att 42 Manta della Guardia Costiera, che ha sorvolato l’area da La Maddalena a Olbia e fino a 20 miglia dalla costa. Grazie ai sofisticati sistemi radar e video infrarossi a bordo, è stato confermato che il mare è completamente pulito.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui