Auto prende fuoco.

Una squadra dei vigili del fuoco di Olbia è intervenuta sulla Strada statale 125 in località Sole Ruju a Olbia per un incendio in un’auto. L’incendio è partito dal vano motore per cause accidentali. I vigili del fuoco hanno spento in pochi minuti l’incendio prima che si propagasse dentro l’abitacolo. Sul posto anche la polizia del locale di Olbia per dirigere la viabilità. Non si registra nessun ferito ma solo attimi di paura per il conducente.

