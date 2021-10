I primi progetti del sindaco di Olbia.

Il sindaco Settimo Nizzi, riconfermato alla guida di Olbia per i prossimi 5 anni, si è messo al lavoro. Nei giorni scorsi il primo cittadino ha formato la sua squadra e ieri si è riunito il Consiglio comunale. Tutto è pronto per mettere il turbo a questo mandato.

Nuove strade, più verde e opere di riqualificazione. È questa la chiave di molti lavori, che cambieranno Olbia nell’arco dei prossimi cinque anni. In particolare, i viali spogli saranno rinvigoriti con nuove specie arboree locali. E’ quanto contenuto in un progetto di 600mila euro, che darà alla città circa 6mila alberi da collocare in diverse zone. Alcuni andranno sicuramente sul nuovo lungomare, che finirà entro Natale. Altri, probabilmente, in via Vittorio Veneto, al centro di una serie di lavori di riqualificazione.

Per quanto riguarda questo quartiere, che comprende anche Isticadeddu, si vedrà presto la fine del cantiere. Entro le vacanze di Pasqua saranno inaugurate via Marco Polo e le rotonde di via Cook, via Plutone e via della Ferula.

Un altro importante intervento è quello del rifacimento di numerose strade. Il Comune ha ottenuto un finanziamento di quasi 2 milioni di euro per realizzare asfalti e marciapiedi, purtroppo in cattive condizioni, sopratutto nelle periferie. I fondi, già in possesso dell’amministrazione comunale, saranno ripartiti in due parti e serviranno anche per abbattere le barriere architettoniche.

“Sono felice di lavorare ancora e dare maggiore lustro alla città. – dichiara Nizzi – Tutto ciò che è possibile fare lo faremo e lo porteremo a termine in questi prossimi 5 anni. Ci siamo messi subito al lavoro e abbiamo già verificato un po’ tutte le cose da fare. Spero che il nuovo Consiglio comunale sia impostato sul reciproco rispetto e per lavorare in maniera concreta per il bene dei nostri concittadini”.