La Maddalena, al via la revisione del piano di utilizzo dei litorali

Al via la revisione del Pul di La Maddalena.

Dopo l’importante vertice regionale di giovedì scorso, che ha riunito i comuni costieri della Sardegna per definire le nuove linee guida sui Piani di utilizzo dei litorali (PUL), Il Comune di La Maddalena ha annunciato l’imminente avvio dei lavori per la modifica del piano cittadino.

La revisione del PUL non è un semplice adempimento burocratico, ma una scelta politica netta. L’obiettivo dichiarato è dotare il territorio di regole aggiornate e coerenti, capaci di superare le criticità del passato e di rispondere alle sfide di un turismo in continua evoluzione. Pianificare, in questo contesto, significa smettere di rincorrere le emergenze per iniziare a costruire una visione a lungo termine.

Il percorso che porterà al nuovo Piano sarà caratterizzato dal coinvolgimento diretto del territorio. A breve, infatti, verranno convocati i rappresentanti delle diverse categorie produttive e sociali. L’obiettivo è avviare un confronto trasparente sulle reali necessità dell’isola, garantendo che le scelte finali siano il frutto di una sintesi condivisa tra interesse pubblico e sviluppo economico.

“L’obiettivo è quello di tracciare una direzione di sviluppo che sia capace di tenere insieme tutela del territorio, fruizione pubblica delle spiagge e opportunità economiche, offrendo certezze ai cittadini, agli operatori e agli investitori – afferma il delegato Luca Falchi.

Significa decidere da che parte stare: se continuare a rincorrere i problemi o costruire finalmente una visione per La Maddalena. Pianificare vuol dire prendersi la responsabilità di dire come e dove si può crescere, mettendo al centro l’interesse pubblico e il futuro dell’isola, non le scorciatoie».

Con questo passo, La Maddalena sceglie di governare la crescita del proprio litorale, puntando su una gestione ordinata e consapevole che possa offrire risposte concrete a cittadini e turisti.

