Il caso della ragazza violentata a Porto Istana.

Durante la notte di Ferragosto a Porto Istana, una ragazza di 15 anni ha denunciato di essere stata vittima di violenza sessuale da parte di un 17enne. Entrambi i ragazzi erano in vacanza in Sardegna con le rispettive famiglie. La violenza sarebbe avvenuta sulla spiaggia intorno alle 2 del mattino. La ragazza ha raccontato l’accaduto ai genitori, che l’hanno portata al pronto soccorso. Il 17enne è stato identificato e denunciato al tribunale dei minori di Sassari, che ha aperto un’inchiesta.

Se ritenuto colpevole, il 17enne potrebbe affrontare pene severe, che vanno da misure rieducative fino alla reclusione in un istituto penale per minorenni. La gravità della pena dipenderà dalle circostanze specifiche del reato, dall’esito delle indagini e dall’eventuale processo. In casi come questi, il tribunale dei minori tende a considerare anche il percorso di riabilitazione del giovane, puntando su misure che possano favorire il suo reinserimento sociale, piuttosto che esclusivamente punitive.

