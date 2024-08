L’incidente a Olbia.

Scontro fra auto ieri sera, intorno alle ore 22, a Olbia, in via Venafiorita. Lo scontro è avvenuto probabilmente per una mancata precedenza, a causa di un automobilista che non si sarebbe fermato ad uno stop. L’impatto è stato fortissimo: la Jeep, dopo l’impatto con la berlina Audi, ha ruotato su se stessa e ha finito la sua corsa una trentina di metri più avanti.

Una ragazza è stata trasportata in ospedale con l’ambulanza, mentre tra gli occupanti degli altri mezzi non ci sono stati feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi di legge e la gestione del traffico, che ha subito rallentamenti in entrambe le direzioni.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui