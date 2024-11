Botte da orbi in centro a Olbia.

Attimi di violenza in corso Vittorio Veneto a Olbia. Ieri sera, a pochi passi dalla stazione, è scoppiata una lite tra una donna e un uomo, davanti a un negozio di alimentari. Il video è stato ripreso da un telefonino e mostra tutta l’aggressione, dove si vede una donna scaraventare in terra con violenza il suo rivale, facendogli battere la testa sul marciapiede.

Il filmato dura circa un quarto d’ora e prosegue con la donna che continua a picchiare l’uomo, proferendo insulti e sbattendogli la testa diverse volte nel suolo. A fare da sfondo al filmato diversi spettatori che ridono dinanzi alla scena e non intervengono. Solo dopo qualche minuto arriva un uomo, forse conoscente dell’aggredito, che li separa.

Successivamente l’uomo aggredito torna indietro e tenta di colpire la donna che si trova seduta in terra, ma perde l’equilibrio. Poi con l’aiuto di un suo amico riescono a cacciarla via e lei si allontana dal luogo in cui è scoppiata la lite. L’ennesima rissa, avvenuta per motivi sconosciuti, sta facendo discutere sulla situazione della sicurezza in città, in particolare tra il quartiere San Simplicio e il Corso Vittorio Veneto.

